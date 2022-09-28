شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لبروفة الطلائع الجيش قبل مواجهة بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها عصر غداً الخميس على ستاد الاهلى والسلام في البروفة الودية الأخيرة قبل السفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى بذهاب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.

وشهدت مباراتي الأهلي الوديتين الماضيتين ضد بتروجت وأسوان تنوع كولر في منح الفرصة لكل اللاعبين سواء اللاعبين القدامى أو الجدد أو الشباب ومعهم الصفقات الجديدة، وشهد اللقاءين الماضيين ظهور لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مثل رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود كهربا ومحمود متولي، والصفقات الجديدة برونو سافيو وشادي حسين، بخلاف اللاعبين الشباب مثل محمد فخري وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف ورأفت خليل ومحمد مغربي وإسلام عبد الله وكريم عثمان وغيرهم من باقي اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف.