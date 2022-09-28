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الامارات | ميسي يواصل الإبداع.. وأزمة كريستيانو رونالدو مستمرة (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابداعه وقاد منتخب بلاده للفوز على منتخب جامايكا، بثلاثية نظيفة، رغم وجوده على دكة البدلاء واشتراكه في الشوط الثاني، وفي المقابل تعقد موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خسارته من منتخب إسبانيا ووداع بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليزداد موسم النجم البرتغالي سوءاً.

احتاج ليونيل ميسي، إلى نصف ساعة فقط لكي يظهر قدرته ويصل إلى الهدف رقم 90 له مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما حل بديلاً في الدقيقة 56 من زمن المباراة ليحرز هدفين الأول من تسديدة قوية استقرت في الشباك والثاني في الدقيقة 89 من ركلة حرة مباشرة جديدة نفذها اللاعب ببراعة، ليقود اللاعب منتخب بلاده إلى الفوز إعلان قوته للمنافسة على لقب كأس العالم هذا العام.

وفي المقابل انتزع منتخب إسبانيا بطاقة العبور للدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم من نظيره البرتغالي، بفوزه عليه (1-0) في الوقت القاتل للمباراة أحرزه ألفارو ، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء على الملعب البلدي براغا بالبرتغال.

وتربع منتخب إسبانيا على عرش صدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2)، برصيد 11 نقطة، وبلغ الدور قبل النهائي للدوري القاري، بينما اكتفى المنتخب البرتغالي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتلاهما منتخب سويسرا في المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وبذلك يواصل رونالدو أزمته هذا الموسم الذي يتواجد فيه على دكة البدلاء في معظم مباريات فريقه إضافة إلى غيابه عن بطولته المفضلة، والأن يودع منتخب بلاده دوري الأمم الأوروبية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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