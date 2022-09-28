الامارات | شاهد أهداف فوز منتخب مصر على ليبيريا في غياب محمد صلاح (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب مصر الفوز على منافسه منتخب ليبيريا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما وديًا مساء في ختام معسكره الحالي بالمواجهة التي ستقام على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، وهي المباراة التي لم تشهد مشاركة محمد صلاح، بناء على وجهة نظر الجهاز الفني الذي فضل إراحة ثلاثة لاعبين بعد الفوز على النيجر بثلاثية أيضاً.

ونجح المنتخب المصري في إحراز ثلاثة أهداف عن طريق عمر مرموش، في الدقيقة 38، بينما أضاف محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أحمد حسن كوكا الثلاثية في الدقيقة 94 من ضربة جزاء.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على النيجر في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف وحيد.

وشهدت مباراة اليوم غياب أيضا اللاعبين مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح من تشكيل المنتخب مع محمد صلاح لإراحتهما بعد مباراة النيجر.