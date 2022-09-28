شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه أوغندا لحسم صدارة مجموعته ببطولة كوسافا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، نظيره الأوغندي في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء لحسم صدارة المجموعة في بطولة كوسافا الدولية المقامة بجنوب أفريقيا بعدما حسم المنتخبين تأهلهما للدور المقبل.

وتأهل منتخب مصر بعدما حقق انتصارين كان الأول على حساب موريشيوس بنتيجة 6/3 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزا مثيرًا أمام نظيره تنزانيا بنتيجة 4-3 في ثان مباريات بطولة كوسافا الدولية المقامة في جنوب افريقيا.

في حين حقق منتخب أوغندا للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على نظيره مويشيوس بنتيجة 9-2 في الجولة الثانية من بطولة كوسافا الدولية للكرة الشاطئية، ويعتبر هذا هو الفوز الثاني لأوغندا في المجموعة بعد انتصارها أمس على تنزانيا بنتيجة 4-2.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.