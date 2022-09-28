شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لتدريباته غدا الخميس استعدادا لفلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول للزمالك لتدريباته غدا الخميس بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام بعد التأهل لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز بثنائية على إيليكت التشادى في إياب دور الـ64 للبطولة .

وحسم الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32، واقتنص الفارس الأبيض بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.