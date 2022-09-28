شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات السفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الادارى للنادى الأهلى إجراءات السفر لتونس فى مستهل رحلة المارد الأحمر بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الاتحاد المنستيرى، في وكل ما يتعلق بالسفرية من تأشيرات وترتيبات الإقامة والفندق للبعثة هناك .

حدد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر السادس من أكتوبر المقبل موعداً للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.