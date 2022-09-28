شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه العبور ودياً اليوم فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم الأربعاء أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق العبور بمعسكره المغلق بالقاهرة استعداداً للموسم الجديد.

وكان جاريدو قد قرر إقامة معسكر مغلق لفريقه خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين مع العبور وإيسترن كومبانى من أجل تحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق فضلاً عن استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.

والجدير بالذكر أن هذا المعسكر يشهد تواجد 9 لاعبين جدد وهم باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بينما يغيب عنه عبد الرحمن مجدي بسبب تواجده ضمن صفوف منتخب مصر الأول.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.