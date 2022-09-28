شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع حمدى النقاز فى معسكر الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، على عقد جلسة مع التونسى حمدى النقاز الوافد الجديد للدراويش على هامش التدريبات الأخيرة.

ويتطلع مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع عمر الوحش قائد الفريق وعرض عليه برنامجه اليومي بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة ثم صالح جمعة وباسم مرسى الوافدان الجدد للقلعة الصفراء.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.