شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس منح ثنائى المنتخب راحة إضافية عقب ودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا منح ثنائى الفريق إمام عاشور وأحمد فتوح المتواجدان ضمن صفوف المنتخب على راحة إضافية لمدة يوم زيادة عن زملائهم بالفريق الأول بعدما خاضوا مباراة ودية بالأمس مع الفراعنة أمام ليبيريا في المعسكر الأول لفيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب .
كان فيريرا المدير الفنى للزمالك منح لاعبى الفريق الأول راحة لمدة 3 أيام عقب الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت التشادى ذهابا وإيابا برباعية نظيفة ، وهو ما جعله يضرب موعدا مع فلامبو دو سنتر البوروندي
ووافق فيتوريا عن الإستغناء عن الثنائى محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك لفريقهما بعدما خاض المنتخب لقاءه الأول أمام النيجر لخوض لقاء العودة أمام إيليكت التشادى وبالفعل شارك اللاعبان وأحرز كل منهما هدفا في اللقاء الذى انتهى بهدفين نظيفين لأبناء ميت عقبة .
وحسم الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32، واقتنص الفارس الأبيض بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.
ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.