شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس منح ثنائى المنتخب راحة إضافية عقب ودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا منح ثنائى الفريق إمام عاشور وأحمد فتوح المتواجدان ضمن صفوف المنتخب على راحة إضافية لمدة يوم زيادة عن زملائهم بالفريق الأول بعدما خاضوا مباراة ودية بالأمس مع الفراعنة أمام ليبيريا في المعسكر الأول لفيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب .

كان فيريرا المدير الفنى للزمالك منح لاعبى الفريق الأول راحة لمدة 3 أيام عقب الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت التشادى ذهابا وإيابا برباعية نظيفة ، وهو ما جعله يضرب موعدا مع فلامبو دو سنتر البوروندي

ووافق فيتوريا عن الإستغناء عن الثنائى محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك لفريقهما بعدما خاض المنتخب لقاءه الأول أمام النيجر لخوض لقاء العودة أمام إيليكت التشادى وبالفعل شارك اللاعبان وأحرز كل منهما هدفا في اللقاء الذى انتهى بهدفين نظيفين لأبناء ميت عقبة .