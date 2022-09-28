شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه القناة وديًا اليوم استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود اليوم الأربعاء نظيره القناة وديًا بالإسكندرية في أول أيام معسكر الفريق خلال فترة التحضير للدوري الممتاز هذا الموسم.

وانطلق معسكر الفريق الصاعد حديثا للدوري للممتاز، بالإسكندرية اليوم الأربعاء، بعد انتهاء معسكر الفريق بالقاهرة أمس والذي استمر لمدة خمسة ايام.

ونجح مسئولو حرس الحدود في التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كلا من، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

وعلم الخليج 365 أنه يخضع 3 لاعبين أفارقة للاختبار في تدريبات حرس الحدود للوقوف على امكانياتهم قبل التعاقد معهم في ضوء الخطة التي وضعتها إدارة النادي، ومدير التعاقدات العميد علاء السعدني، لاختيار أفضل العناصر التي تناسب مشروع الحرس بعد الصعود للدور الممتاز.