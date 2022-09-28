شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون فى دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره كالون السيراليوني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم 9 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقام المباراة في ليبيريا، وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

مباراة فيوتشر وكالون.. علي ماهر يبحث عن الرخصة "A"

يسابق على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الزمن لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة فريقه من أرض الملعب بعد قيادته للفريق خلال أول مباراتين بالدور التمهيدى الأول للكونفدرالية من المدرجات، وسافر على ماهر فى رحلة قصيرة للخارج خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل المشاركة فى الدورات التدريبية التابعة للكاف للحصول على الرخصة التدريبية.

مباراة فيوتشر وكالون .. موعد سفر فيوتشر إلى ليبيريا

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد سفر فريقه إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "حددنا 5 أكتوبر المقبل للسفر إلى ليبيريا والرحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة، والمباراة ستقام يوم 9 أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب في القاهرة حتى الآن".

فيوتشر يسابق الزمن لتجهيز بوبويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.