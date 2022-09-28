شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سيراميكا اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء، مع فريق سيراميكا في مباراة ودية خلال معسكره المغلق في استاد برج العرب، استعدادا للموسم الجديد.

واستقر طارق العشرى على خوض 7 مباريات خلال هذا المعسكر من أجل الوصول لتكوين فريق قوى مزيج من اللاعبين القدامى والتدعيمات الصيفية قادر على المنافسة على البطولات.

ويواجه سموحة كلا من سيراميكا اليوم، ثم مواجهة فريق القناة الخميس، كما تم الاتفاق مع فريقي حرس الحدود "1 أكتوبر" والمصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة، واختار حاليا 30 لاعبا بين الجدد والقدامى ومزيج من الناشئين الواعدين الذي يرى أنهم أمل سموحة فى المستقبل.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.

وأحرز هدف سموحه الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه أكبر عدد ممكن من اللاعبين.