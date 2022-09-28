شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه بلجيكا 18 نوفمبر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن المنتخب الوطنى اتفق على مواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر المقبل فى الكويت، لافتاً إلى أنت هناك مباراة أخرى لم يستقروا عليها وستكون أمام منتخب أقل من بلجيكا فنيًا، وممكن تكون أمام الكويت.

وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1": "المعسكر كان جيدًا جدًا، والمدير الفني فوجئ بأداء والتزام وحماس اللاعبين، هو يُدرب اللاعبين دائمًا على التمرير للأمام، والجميع ملتزم".

وأكد عضو اتحاد الكرة أنه لا توجد أزمات داخل المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين سعداء، نافياً ما تردد عن حدوث أزمة بسبب القميص رقم 1 بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، موضحاً أن من الطبيعى عدم البدء بمواجهة منتخب قوى.

من ناحية أخرى حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.