شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه جولف يونايتد الإماراتي فى أول مبارياته الودية فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق بيراميدز، أول مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بمدينة دبي بالإمارا، أمام نادى جولف يونايتد الإماراتي، في السابعة إلا الربع من مساء اليوم، على أن تقام بملعب "سيفنز ستاديوم".

وانطلق معسكر بيراميدز في مدينة دبي بالإمارات ويستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، تحضيرا لبدء مشوار كأس الكونفدرالية ودور ال32 أمام هلال الساحل السوداني بجانب التجهيز لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس أن يبدأ مبارياته التحضيرية مع أحدٍ فرق المستوى الأدنى، حتى يكون تجهيز الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بشكل متدرج في القوة على المستوى الفني والبدني.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..