شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة العاشرة.. المصرى يضم عمرو طارق لاعب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري عن عاشر صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بضم عمرو طارق لاعب فريق الجونة، وذلك في إطار خطة الفريق البورسعيد لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.