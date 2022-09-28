شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: أهم مكاسب ودية مصر وليبيريا الفوز بدون صلاح.. ومتفائل بنجاح فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدّد هشام يكن، نجم منتخب مصر الوطني السابق، مكاسب فوز المنتخب الوطني على ليبيريا بثلاثية نظيفة وديا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز على ليبيريا والمكسب الأهم عودة الثقة للاعبين مرة أخرى".

وأضاف مدافع مصر والزمالك الأسبق: "مهم أن تحقق الفوز بدون وجود محمد صلاح، حيث تعتمد على القوام الأساسي بالكامل وليس لاعب بعينه".

وواصل: "اللاعبون يحتاجون إلى مزيد من التطور على أمر استغلال الفرص، خاصة أن هناك فرصا بالجملة تم إهدارها، وانظروا إلى تطور محمد صلاح الهجومي وتأثيره، لا بد أن نقدم العون إلى فيتوريا خاصة أن البشائر مميزة بالنسبة لمنتخب مصر معه".

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بهدفين دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.