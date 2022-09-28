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العسقلاني سابع لاعب من الإسماعيلي يسجل للمنتخب الأولمبى وأبو جريشة الهداف

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القاهرة - سامية سيد - يعد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي، أحدث الوجوه فى تاريخ الاسماعيلى الذين تألقوا مع منتخب مصر الأولمبي منذ بداية عصر التسعينات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” قد اتخذ قرارا بإعتبار كرة القدم الأولمبية تحت 23 عامًا، وذلك قبل أولمبياد عام 92.

ويعتبر ” العسقلاني ” اللاعب الـ 7 من النادي الإسماعيلي الذى ينجح فى احراز أهدافا بقميص منتخب مصر الأولمبي خلال هذه الفترة، وذلك على النحو التالي ..

– محمد صلاح أبو جريشة ..

* يوم 23 أغسطس 1991 سجل هدفين فى مرمى السودان ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة

* يوم 25 أكتوبر 1991 سجل هدفين فى مرمى مالاوى ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة

* يوم 7 فبراير 1992 سجل هدفين فى مرمى زيمبابوى ” الذهاب ” ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة

* يوم 24 فبراير 1992 سجل هدفًا فى مرمى زيمبابوى ” الإياب ” ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة

 

– محمد محسن أبو جريشة ..

* سجل هدفًا فى مرمى بلغاريا ضمن دورة الألعاب الفرانكوفونية عام 2001

* سجل هدفًا فى مرمى الجابون ضمن دورة الألعاب الفرانكوفونية عام 2001

* يوم 9 يناير 2002 سجل هدفًا فى مرمى قطر وديا

* يوم 11 يناير 2002 سجل ” هاتريك ” فى مرمى قطر وديا

* يوم 14 يناير 2002 سجل هدفًا فى مرمى الصين وديا

* يوم 8 سبتمبر 2002 سجل هدفًا فى مرمى قطر وديا

* يوم 26 ديسمبر 2002 سجل هدفًا هدف فى مرمى كينيا ضمن التصفيات الأفريقية

 

* محمد اليمانى ..

* يوم 30 أبريل 2002 سجل هدفًا فى مرمى الصين وديا

* يوم 8 أكتوبر 2003 سجل هدفين فى مرمى الجزائر ضمن الألعاب الأفريقية

 

– عبد الله السعيد ..

* عام 2007 سجل هدفًا فى مرمى جامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين

* عام 2007 سجل هدفًا فى مرمى كوت ديفوار ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين

 

– محمد صادق ..

* يوم 18 نوفمبر 2018 سجل هدفًا فى مرمى تونس وديًا

* يوم 22 مارس 2019 سجل هدفًا فى مرمى أمريكا وديًا

 

– عبد الرحمن مجدي ..

* يوم 19 نوفمبر 2019 سجل هدفين فى مرمى جنوب أفريقيا ضمن كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو

 

– إياد العسقلاني ..

* يوم 26 سبتمبر 2022 .. سجل هدفًا فى مرمي بنين وديًا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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