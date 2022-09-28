شكرا لقرائتكم خبر عن العسقلاني سابع لاعب من الإسماعيلي يسجل للمنتخب الأولمبى وأبو جريشة الهداف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي، أحدث الوجوه فى تاريخ الاسماعيلى الذين تألقوا مع منتخب مصر الأولمبي منذ بداية عصر التسعينات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” قد اتخذ قرارا بإعتبار كرة القدم الأولمبية تحت 23 عامًا، وذلك قبل أولمبياد برشلونة عام 92.
ويعتبر ” العسقلاني ” اللاعب الـ 7 من النادي الإسماعيلي الذى ينجح فى احراز أهدافا بقميص منتخب مصر الأولمبي خلال هذه الفترة، وذلك على النحو التالي ..
– محمد صلاح أبو جريشة ..
* يوم 23 أغسطس 1991 سجل هدفين فى مرمى السودان ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة
* يوم 25 أكتوبر 1991 سجل هدفين فى مرمى مالاوى ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة
* يوم 7 فبراير 1992 سجل هدفين فى مرمى زيمبابوى ” الذهاب ” ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة
* يوم 24 فبراير 1992 سجل هدفًا فى مرمى زيمبابوى ” الإياب ” ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد برشلونة
– محمد محسن أبو جريشة ..
* سجل هدفًا فى مرمى بلغاريا ضمن دورة الألعاب الفرانكوفونية عام 2001
* سجل هدفًا فى مرمى الجابون ضمن دورة الألعاب الفرانكوفونية عام 2001
* يوم 9 يناير 2002 سجل هدفًا فى مرمى قطر وديا
* يوم 11 يناير 2002 سجل ” هاتريك ” فى مرمى قطر وديا
* يوم 14 يناير 2002 سجل هدفًا فى مرمى الصين وديا
* يوم 8 سبتمبر 2002 سجل هدفًا فى مرمى قطر وديا
* يوم 26 ديسمبر 2002 سجل هدفًا هدف فى مرمى كينيا ضمن التصفيات الأفريقية
* محمد اليمانى ..
* يوم 30 أبريل 2002 سجل هدفًا فى مرمى الصين وديا
* يوم 8 أكتوبر 2003 سجل هدفين فى مرمى الجزائر ضمن الألعاب الأفريقية
– عبد الله السعيد ..
* عام 2007 سجل هدفًا فى مرمى جامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين
* عام 2007 سجل هدفًا فى مرمى كوت ديفوار ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين
– محمد صادق ..
* يوم 18 نوفمبر 2018 سجل هدفًا فى مرمى تونس وديًا
* يوم 22 مارس 2019 سجل هدفًا فى مرمى أمريكا وديًا
– عبد الرحمن مجدي ..
* يوم 19 نوفمبر 2019 سجل هدفين فى مرمى جنوب أفريقيا ضمن كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو
– إياد العسقلاني ..
* يوم 26 سبتمبر 2022 .. سجل هدفًا فى مرمي بنين وديًا