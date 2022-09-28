شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام رداً على تدخله لتأجيل مباراة الزمالك وبطل التشادى: هو أنا سوبر مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم إمام إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تدخله لتأجيل مباراة الزمالك وفريق إيليكت التشادى في ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى.

قال إمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى أحمد شوبير :" هناك كلام يثار أن اتحاد الكرة أجل للزمالك مباراة أفريقيا من أجل لقاء سوبر لوسيل وهناك بعض الأشخاص قالوا أنا من فعلت ذلك".

تابع حازم إمام:" هو أنا سوبر مان عشان أجل المباراة كل ما حدث أننا قمنا بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بناء على طلب من نادي الزمالك و"كاف" وافق على الطلب ولم يعترض على الأمر".

من ناحية أخرى يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفريق الأبيض عن العودة بنتيجة مرضيه لجماهيره ومواصلة التقدم نحو حلم الأميرة الأفريقية السادسة.