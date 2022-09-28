شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يجتمع بلاعبى حرس الحدود فى أول أيام معسكر "المكس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود جلسة مع اللاعبين في أول أيام معسكر الفريق بالإسكندرية، وذلك قبل خوض عدد من المباريات الودية استعدادا للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وحرص أيوب على الحديث مع اللاعبين على أهمية التجهيز بشكل جيد في فترة الإعداد حتى يظهر الفريق بالشكل اللائق في بطولة الدوري، خاصة أن كل عمل فني وبدني في فترة التحضير ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق في المسابقة فيما بعد.

وتطرق المدير الفني للحرس لضرورة الالتزام بالجوانب الفنية والتكتيكية في التدريبات، والاهتمام بالعامل البدني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الذي بات ركيزة أساسية للفرق التي تنافس بدوري الأضواء.

وشدد أيوب على لاعبيه بأن معيار المشاركة في الموسم المقبل، هو الجهد المبذول من كل لاعب في الفريق دون النظر لأسماء بعينها، ومؤكدًا أنه تولى قيادة الحرس لتحقيق نتائج تليق بالفريق الذي وقف على منصات التتويج من قبل.



معسكر حرس الحدود



معسكر حرس الحدود