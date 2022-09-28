شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أيمن عبد العزيز قيمة كبيرة وفيتوريا صاحب قرار اختياره للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه طرح أسماء غير أيمن عبد العزيز للتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، لافتاً إلى أنه عرض على المدرب البرتغالى محمد يوسف ومحمد شوقى نجما النادى الأهلى السابقين ولكنه استقر على عبد العزيز.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى أحمد شوبير: "طرحت أسماء غير أيمن عبد العزيز للتواجد في الجهاز الفني لكن مدرب المنتخب لم يرد أشخاصا حققوا بطولات".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "البرتغالى فيتوريا عقد جلسة مع أيمن عبد العزيز كـ(إنترفيو) وقولتله لو عاجبك ماشي لو مش عاجبك نجيب واحد تاني ولكنه في النهاية اقتنع به وهو مدرب قيمة كبيرة ولاعب منتخبات".

من ناحية أخرى، حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.