شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: تعاقدنا مع رزاق سيسيه "انتقال حر".. والزنفلي باق بعد ضم أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس ضم رزاق سيسيه لاعب الزمالك السابق، قائلا: "البنك الأهلي سيخوض معسكرين خلال الفترة المقبلة، الأول في برج العرب والثاني في الإسماعيلية، وكان لا بد من تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية".

وأضاف نصار في تصريحات تليفزيونية: "تحدثنا مع خالد جلال المدير الفني حول احتياجاته وكان رزاق سيسيه ضمن احتياجات المدير الفني ونجحنا في ضمه بالفعل، في صفقة انتقال حر".

وتطرق للحديث عن مصير محمود الزنفلي بعد ضم محمد أبو جبل قائلا: "الزنفلي بالنسبة لنا من العناصر الأساسية ولن نفرط في خدماته الحارس باق معنا"

وكشف رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة العروض التي وصلت لضم ناصر منسي ومحمد هلال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.. وقال: "لا يوجد أي عروض رسمية لناصر منسي أو محمد هلال ولا نية في التفريط فيهما، وهناك جلسة مع خالد جلال من أجل تقييم فترة انتقالات البنك الأهلي خلال الفترة الحالية".