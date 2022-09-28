شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السعدني: حرس الحدود لم ينته من صفقاته وانتظروا فريق واعد الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود أن الفريق لم ينته من صفقاته الصيفية استعدادا للموسم المقبل، موضحا أن هناك مفاوضات جارية مع عدد مميز من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الموسم الجديد.

وأوضح السعدني في تصريحاته لليوم السابع: "الحرس لم يصعد للدوري الممتاز كضيف شرف، لدينا خطة لإعداد فريق واعد ينافس الكبار، منذ اللحظة الأولى أدركنا قيمة التواجد بين أندية الدوري وما تتمتع به هذه الأندية من إمكانيات فنية كبيرة، ولذلك عملنا على تجهيز فريق قادر على المنافسة".

وأوضح السعدني أن الفريق خاص عدد من المعسكرات منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وخاض العديد من المباريات الودية، ولدينا معسكر بالإسكندرية ينطلق الأربعاء يقام فيه 4 وديات لتجهيز اللاعبين فنيا للدوري الممتاز".

وواصل مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود: "لدينا جهاز فني طموح يسعى لترك بصمة في الدوري، بقيادة المخضرم أحمد أيوب الذي اكتسب خبرات كبيرة من عمله السابق بالأهلي ومنتخب مصر، إدارة النادي تثق في منظومة الفريق الأول وتقدم كامل الدعم للاعبين والجهاز، ونحن نسعى لتعزيز هذه الثقة بإعداد الفريق على أكمل وجه".