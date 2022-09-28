شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: منتخب مصر سيكون أفضل مع فيتوريا.. وسواريز صاحب فضل مشاركتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب مدرب مميز، مشيرا إلى أن أداء الفريق سيتحسن معه خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيتوريا مدرب متوازن ويهتم بالكرة الدفاعية والهجومية في نفس التوقيت، ويسعى دائما لتقديم مستوى جيد وليس نتيجة فقط".

وتابع لاعب النادي الأهلي: "اللعب مع محمد صلاح شرف كبير لي، وقابلته منذ سنوات وهو يسلم بعض الجوائز عندما كنت ناشئا، والآن أتعلم منه في المنتخب".

وأكد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إن ريكاردو سواريز مدرب الأهلي السابق كان يمتلك علاقة رائعة مع كل لاعبي الفريق في غرفة الملابس، مضيفا: "أعطانى فرصة المشاركة خلال الفترة الأخيرة من الدوري".

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بهدفين دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.