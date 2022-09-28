طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مصر الأول.. وعواد يستحق الانضمام للمنتخب

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القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يستحق المشاركة مع الفراعنة بشكل أساسي في الفترة القادمة.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "محمد الشناوي حارس مميز وكبير ويستحق المشاركة مع منتخب مصر بشكل أساسي".

وتابع: "البرتغالي روي فيتوريا يرغب في الاعتماد على حارس أساسي مع منتخب مصر في الفترة القادمة وهو محمد الشناوي الحارس الأساسي منذ 5 سنوات".

وواصل أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك يقدم أفضل مستوياته الفنية مع الفريق الأبيض في الموسم الماضي، ويستحق الانضمام لمنتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال: "من حق محمد عواد حارس الزمالك أن يغضب لاستبعاده من المنتخب في مباراتي النيجر وليبيريا بعد المستوى الفني الذي ظهر به في الموسم الماضي مع القلعة البيضاء، من حق الحارس أن يتواجد بين الحراس الثلاثة في منتخب مصر مع روي فيتوريا، ومسألة المشاركة يحسمها البرتغالي روي فيتوريا".

وأوضح أن المدرب الأجنبي يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى وهو ما وضح في تعامل البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر في الوقت الحالي.

وقال طارق سليمان: "المدرب الأجنبي يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى لذلك اعتمد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على محمد الشناوي في حراسة مرمى الفراعنة".

وأتم تصريحاته: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يرغب في تثبيت حارس أساسي للفراعنة في المرحلة القادمة".

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بهدفين دون رد، سجلهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.