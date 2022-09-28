شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي الأمم الأوروبية وموعد مبارياته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية، مساء الثلاثاء، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة.

وكان يتبقى حسم معقد واحد، للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تم استحداثها، في العام 2018، حيث انطلقت نسختها الأولى.

وحسم منتخب إسبانيا المقعد الأخير بتأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد.

وكانت البرتغال قد دخلت المباراة وهي بحاجة إلى نقطة واحدة فقط، حيث كانت متصدرة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن إسبانيا التي كانت في حاجة إلى الفوز.

وتتكون الأدوار النهائية للبطولة من دورين فقط، نصف النهائي والنهائي، ويلتقي الفائزان من الدور الأول ببعضهما في الثاني، على أن يتواجه الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث.

وتتأهل 4 منتخبات فقط، صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، لخوض منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب كرواتيا، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب على حساب مجموعته برصيد 13 نقطة، آخرها الفوز على حساب نظيره النمسا بثلاثية مقابل هدف، وبفارق نقطة عن منتخب الدنمارك.

وحسم منتخب إيطاليا تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد فوزه الأخير على المجر بهدفين دون رد.

ووصل منتخب هولندا إلى الدور نفسه بعد تواجده في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الأخير على بلجيكا بهدف دون مقابل، وبفارق نقطة عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني.

وسيتم الكشف موعد إجراء قرعة قبل النهائي، عقب انتهاء دور المجموعات بالكامل.

وتحدد موعد الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي، في يونيو 2023، على أن تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب في دولة واحدة.

حيث ستقام مباراتا الدور قبل النهائي، في يومي 14 و15 يونيو، بينما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في الثامن عشر من يونيو 2023.

يذكر أن منتخب فرنسا، توج بلقب دوري الأمم الأوروبية، في النسخة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما فاز منتخب البرتغال، بلقب النسخة الأولى من البطولة.