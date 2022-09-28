أنس أسامة يتحدث عن.. مفاوضات الأهلي.. حقيقة خلافه مع أحمد مرتضى.. سبب رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أنس أسامة، لاعب الاتحاد السكندري إن النادي الأهلي فاوضه منذ عامين كما استطلع رأيه للانضمام لصفوفه خلال فترة أزمته مع نادي الزمالك قبل التوقيع للاتحاد السكندري ولكنه لم يُقدم عرضًا رسميًا له.

وأضاف أنس أسامة خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش:"لاحقيقة لوجود خلاف بيني وبين أحمد مرتضى منصور ولكن كانت هناك أحاديث كثيرة تُنقل، فيُقال أن أحمد يشعر بالضيق مني بداعِ أنني أساومه وهناك من ينقل أنني أشعر بالضيق ولكنني تربيت في نادي الزمالك".

وتطرق لاعب الاتحاد لسبب رحيله عن الزمالك، بقوله:"صورتي مع هيثم السحارتي كانت من ضمن التحضيرات عن الصفقة مثلها مثل مقطع الفيديو الذي صورته مع المستشار مرتضى منصور حين ذهبت له للحديث عن الاختلافات التي في المفاوضات والعقد الذي وقعت عليه وقتها كان (فاضي) وتوقيت نزول الفيديو لا أُسأل عنه وكان من المفترض أن أوقع لمدة سنتين مع الزمالك والمقابل المادي كان مثله مثل الذي سأحصل عليه مع الاتحاد السكندري فلم أطلب زيادة كما أن تقسيمة المقابل المادي الذي سأحصل عليه هي هي".

وتابع اللاعب:"الزمالك كان يُريدني أن أوقع على عقد لمدة 4 سنوات وكنت أُصر على التوقيع لعامين وكنت أنتظر التقدير في بنود أخرى غير المادية بعد 4 سنوات قضيتها داخل النادي ولم أُبلغ الزمالك بأنني سأرحل للاتحاد فالقصة كانت انتهت بيننا وأخبرتهم بأنني لن استمر وفي النهاية كانوا يريدون تنفيذ مطالبي ولكن كان الأمر قد حُسم ولآخر لحظة كانوا يريدون تحقيق ما أريده ولكن كنت قد وقعت لنادي الاتحاد وخلال هذه الفترة كان هناك تساؤولات من الأهلي بخصوص هل أرغب في اللعب للنادي وربما لم يقدموا بعرض رسمي لعدم رغبتهم في التواجد ضمن الضجة ولم أوقع على عقود الزمالك ولكن علمت بتعديل مدة التعاقد لـ 4 سنوات".

وعن الانتقال للاتحاد، قال أنس أسامة:"بعد إعلان الاتحاد التعاقد معي الأسرة شعرت بالراحة لأنهم كانوا يشعرون بالقلق على مستقبلي ومحمد مصيلحي كان يقول لي ركز في "الباسكت" وكل شيء سيأتي في وقته ولم يتحدث معي أي مسؤول في الاتحاد عن إمكانية دخولي في صفقات تبادلية للعودة مع الزمالك ولكن كان لديّ الاستعداد لسماع العروض".

وعن ردة فعل جماهير الزمالك على رحيله، ردّ لاعب الاتحاد السكندري:"الجهة الوحيدة المسموح لها بالعاطفة هي الجماهير وأقدر موقفهم لأن الجمهور يريد الأفضل لفريقه ولا يُشكل له أنس أي شيء بخلاف رغبته في أن يكون الفريق أفضل ولكن لم يكن منطقيًا إرسال بعض الجماهير رسائل لزوجتي وللأسرة وفكرت في مقاضاة من اعتدى على أسرتي ولكن لم أنفذ شيئًا فالأمر بالنسبة لي أن تُسبني أمرًا عاديًا ولكن بالنسبة لأسرتي لا".

واسترسل اللاعب صاحب الـ 27 عامًا:"نادي الزمالك نادي كبير ومن أعرق الأندية العربية والأفريقية في كرة السلة وكرة السلة في مصر اتحاد وزمالك والفريق سيكون جيدًا فمدربه أحمد مرعي يُحب التحدي وصناعة فرقة جيدة ولايوجد لدي أي مشكلة في العودة للزمالك مرة أخرى؛ كأنس لايوجد لديّ مشكلة مع أي نادِ في مصر أو خارج مصر، فحين ارتدي أي قميص لأي نادِ أعطي أكثر من 100% والتزم بجميع قواعد النادي".

وأتم أنس تصريحاته بقوله:"أنا الآن لاعب في الاتحاد السكندري لمدة ثلاث سنوات أنا اتحداوي وكأنني وُلدت في الإسكندرية وإن شاء الله نحصد أكبر عدد من البطولات وأصنع لنفسي تاريخًا داخل الإسكندرية وكنت أتمنى أن يرحل أخي عن الزمالك ليُشارك بصورة أكبر وكنت أتمنى رحيله بصورة أفضل وعلى سبيل المثال إعارة ولكن لن نقول إنه رحل بسبب رحيلي".