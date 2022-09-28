حازم إمام يتحدث عن: أزمة سيف الجزيري.. وقميص الشناوي.. ومساعد فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم إمام إن المنتخب الوطني استفاد من المباريات التي خاضها في معسكره الجاري.

وأضاف إمام، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"استفدنا من المباريات التي خضناها والمعسكر كان إيجابيًا ولايوجد فريق ضعيفًا ولكن فيتوريا مازال في البداية وسنواجه بلجيكا في الكويت في نوفمبر المقبل وسنخوض مباراة أخرى قبلها ولم تُحدد بعد وستكون أقل فنيًا من بلجيكا وقد تكون أمام منتخب الكويت"، ليتطرق لما أُثير بخصوص وجود أزمة بين حارس المنتخب محمد وأحمد الشناوي بخصوص رقم القميص بقوله:"محمد الشناوي لم يعترض على التيشيرت وكل ما يُقال في هذا السياق غير صحيحًا".

وردّ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقاده بسبب تواجد أيمن عبدالعزيز بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقوله:"المرشح قبل أيمن عبدالعزيز للعمل مع فيتوريا كان أهلاويًا ولا نفكر بهذا المنطق فنريد ننجح وفيتوريا لم يكن يريد مدربًا حصد بطولات وطلب الجلوس مع أيمن عبدالعزيز قبل ضمه للجهاز الفني"، فيما رد على أزمة عقد اللاعب التونسي سيف الجزيري قائلًا:"اللاعب قُيّد منذ أكثر من عام واتحاد الكرة لا يمتلك العقود بين الأندية بل عقود اللاعبين، وبخصوص الجزيري كان هناك عقدًا ثلاثيًا فوصلنا عقد اللاعب وليس العقد بيننا وبين نادي الزمالك بل قائمة للمقاولون ليس بها سيف الجزيري وأخرى للزمالك متواجد بها ومعلومة اتحاد الكرة ليس من يُقيد اللاعب بل النادي عن طريق TMS فيفا".

وأتم إمام تصريحاته بتوضيح ماحدث بخصوص تعارض مباراتي الزمالك والمنتخب الوطني أمام النيجر، قائلًا:"نادي الزمالك هو من طلب تأجيل مباراته ولكن الطلب بيتم عن طريق اتحاد الكرة وإن كنت أنا المسؤول لوضعت المباريات في وقت مناسب ولكن كان هناك تعنتًا من قبل الاتحاد الأفريقي".