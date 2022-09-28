إسلام عيسى: سعيد بمشاركتي مع منتخب مصر أمام ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب إسلام عيسى لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن سعادته بمشاركته للمرة الأولى مع منتخب الفراعنة أمام ليبيريا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره ليبيريا، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب استاد الأسكندرية.

وقال عيسى في تصريحات عبر قناة "الحياة": "سعيد بمشاركتي مع منتخب مصر لأول مرة، وسأحاول بذل كل ما لدي من مجهود للاستمرار مع المنتخب".

وأضاف: "فيتوريا قال لي أنه يريد تمرير الكرة للأمام بشكل أكبر، هذا غير الواجبات الدفاعية حيث يرغب من كل اللاعبين أن يدافعوا عندما تنقطع الكرة".

واختتم عيسى تصريحاته: "سألتحق ببعثة فريقي بيراميدز في دبي، ونتطلع للتتويج ببطولة أو بطولتين خلال الموسم الجديد".