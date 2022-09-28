مدرب ليبيريا يتحدث عن.. رغبته في تواجد صلاح.. والهزيمة أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى المدير الفني للمنتخب الليبيري توماس كوجو، أن الهزيمة أمام المنتخب الوطني بثنائية نظيفة وديًا كانت نتيجة طبيعية.

وقال كوجو، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة:"لا أريد أقول أعذارًا منتخب مصر أدى مباراة جيدة وكانت مباراة هجومية وسعوا للفوز وهذا هو الفارق".

وردّ على رغبته في تواجد محمد صلاح بالمباراة بقوله:"نعم صرحت بأنني كنت أتمنى تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر لأن هذا كان سيفيد فريقي".

وأتم المدير الفني للمنتخب الليبيري تصريحاته بقوله:"نتيجة اليوم طبيعية ولكنني غير راضِ عن الهزيمة ولكن راضِ عن الأداء واستفدت مع المعسكر فالمباريات أعطتنا دروسًا مستفادة".