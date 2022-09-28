دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل إلى نصف النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتزعت إسبانيا مكانا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن سجل المهاجم ألفارو موراتا هدف الانتصار 1-صفر على البرتغال المضيفة الثلاثاء، ليضمن الفائز صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب السويسري على التشيكي 2-1.



وسيطرت البرتغال على المباراة، لكن إسبانيا بقيت في أجواء اللقاء، وأرسل داني كاربخال كرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ليلعبها نيكو وليامز برأسه إلى موراتا الذي سددها في الشباك ليسكت معظم الجماهير في الملعب الذي امتلأ عن آخره.

وأصبحت إسبانيا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن البرتغال صاحبة المركز الثاني التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لتأمين مكان في قبل النهائي.

وانضم الإسبان إلى كرواتيا وإيطاليا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم العام المقبل.



فوز سويسرا وهبوط التشيك

وفي المباراة الثانية، تأكد هبوط المنتخب التشيكي للمستوى الثاني، عقب خسارته أمام مضيفه السويسري 2-1.

وسجل هدفي المنتخب السويسري ريمو فريلير وبريل إيمبولو في الدقيقتين 29 و30، في حين سجل هدف المنتخب التشيكي باتريك شيك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب التشيك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

المصدر : رويترز