منتخب البرازيل يقسو على تونس بخماسية ودياً ضمن الاستعدادات للمونديال

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّبت البرازيل على تونس (5-1) اليوم الثلاثاء في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتناوب على تسجيل أهداف السيليساو كل من رافينيا (11) و(40) وريتشارليسون (19) ونيمار (29 من ركلة جزاء) وبيدرو (74).

في المقابل بصم منتصر الطالبي على الهدف الوحيد لنسور قرطاج (18).

وشهدت الموقعة طرد المدافع التونسي ديلان برون، لاعب ساليرنيتنا الإيطالي، في الدقيقة 42.

وكانت هذه المواجهة الثانية لتونس أمام البرازيل، بعد الأولى قبل نحو 50 عاماً في 6 حزيران/يونيو 1973 عندما فاز منتخب السيليساو 4-1.

(بي إن سبورت)