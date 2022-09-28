الامارات | الإمارات وعمان.. «حبايب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره العُماني 2-2، في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، في ختام معسكره الداخلي بدبي.

وسجل هدفي الأبيض الأولمبي عبدالعزيز البلوشي ومحمد عبدالرحمن.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين يوم السبت الماضي على استاد آل مكتوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.