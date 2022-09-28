الامارات | السلمان: اتحاد الطائرة يسعى لجعل الإمارات مركز جذب للأحداث العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، أن استضافة شاطئ كايت بيتش في دبي لمنافسات الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية يجعل الدولة مركزاً مهماً في استضافة الأحداث العالمية بمختلف أنواع بطولات الكرة الطائرة، مشيراً إلى أن دبي ستستضيف جولتين من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر المقبل.

وقال السلمان لـ«الإمارات اليوم» إن «الاتحاد يسعى لأن يجعل من الإمارات مركز جذب مستمراً للأحداث العالمية»، معرباً عن أمله في أن تحقق الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الأهداف المأمولة، مشيراً إلى أن وفد الاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدرمكي الذي شارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي عقد خلال الفترة من 23-25 سبتمبر الجاري في مدينة ارنهيم الهولندية حرص على العمل على إبراز الدولة في المحفل العالمي وأن ذلك يتسق مع الرغبة في التطوير.

ووضع موقع بطولة التحدي، شاطئ كايت بيتش في دبي في واجهة البطولات التي تقام خلال العامين الجاري والمقبل، ومن بينها جولة أوروبا التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس وتنطلق غداً وتستمر حتى السبت المقبل، كما تستضيف قطر أولى جولات العام الجديد خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير.

ويشارك في الجولة العالمية 24 فريقاً من أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، وتعد إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي.

على جانب آخر، علق الأمين العام عبدالعزيز السلمان على سؤال حول عدد الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد على هامش المؤتمر العالمي في هولندا والفائدة التي ستحصل عليها الإمارات، وقال إنهم عقدوا 25 اتفاقية مع اتحادات من مختلف قارات العالم، وأضاف «الهدف واضح هو تطبيق استراتيجية تهدف لدفع عجلة التطوير للعبة على جميع المستويات بداية بالمنتخبات، والكوادر الفنية، والأنظمة واللوائح».