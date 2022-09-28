الامارات | إنجلترا.. 6 مباريات متتالية بلا فوز قبل مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستخوض إنجلترا نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر على وقع ست مباريات توالياً من دون أن تحقق أي انتصار، وهي أطول سلسلة في تاريخها قبل خوض بطولة كبرى، لكنها في المقابل وجدت في لاعب وسطها جود بيلينغهام بارقة أمل للذهاب بعيداً في المونديال.

حُرم منتخب «الأسود الثلاثة» من تحقيق فوز معنوي بعد تعادله المثير مع ألمانيا 3-3 على ملعب ويمبلي الاثنين ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

بعمر الـ19 فقط، لعب بيلينغهام دور المنقذ عندما تخلف فريقه بهدفين نظيفين قبل أن يقلب النتيجة إلى 3-2 في مدى 12 دقيقة. فقد بدأ الهجمة التي قلص منها لو شو النتيجة إلى 1-2، ثم حصل على ركلة الجزاء التي ترجمها بنجاح هدافه هاري كاين ليتقدم المنتخب الإنجليزي 3-2 قبل أن يدرك كاي هافريتس التعادل في وقت متأخر.

أشاد به مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت «أعتقد أن أهم شيء هو أن لديه عقلية عالية المستوى للمنافسة».

وتابع «بالتأكيد لديه قدرة فنية ويملك قدرات بدنية هائلة، لكن الشيء الذي يصنع الفارق مع أفضل اللاعبين هو عقلية أنهم لا يهزمون أبداً. إنهم يقودون المباراة من دون أي انزعاج وهذا ما نراه».

كان بيلينغهام أحد أفراد منتخب إنجلترا الذي وصل إلى أول نهائي كبير في إحدى البطولات منذ 55 عاماً وتحديداً في كأس أوروبا 2021، لكنه أمضى القليل من الوقت على أرض الملعب.