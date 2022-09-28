الامارات | «الشارقة للزوارق السريعة» بطلاً للسباق الثاني من جولة إيطاليا للفورمولا1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة للزوارق السريعة بقيادة المتسابق العالمي فردناند زندربرغ المركز الأول ضمن السباق الثاني من بطولة العالم للفورمولا1، المقامة في مدينة سان نزارو الإيطالية، كما حقق فريق أبوظبي المركزين الثاني والثالث.

وذكر بيان صحافي: «استمتع‎ الحضور في شاطئ سان نزارو بسباق جمع 14 زورقاً في أقوي فئات السباق الثاني، حيث كانت بداية السباق بانطلاق زورق الشارقة من المركز الأول الذي امتلك ميزة البدء وكان قائد السباق بلا منازع، مستفيداً من تحقيقه المركز الأول في سباق الزمن، ومنذ الدورة الأولى تصدر زورق الشارقة السباق، ومع مرور دورات السباق استمرت الصدارة والنتائج كما هي حتى الدورة الـ40، والأخيرة، ولم يرتكب أية أخطاء متمسكاً بأخذ العلم المربّع، للإعلان عن الفوز المستحق لزورق الشارقة بالمركز الأول».