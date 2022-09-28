الامارات | نادي الإمارات يحصد ذهب البطولة الفرقية لاختراق الضاحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخيمةحقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات المراكز الأولى وسبع ميداليات متنوعة في بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية التي أقيمت أول من أمس في كلباء ونظمها اتحاد ألعاب القوى، على مستوى الأشبال والناشئات والشابات، حيث حصل فريق الأشبال على خمس ميداليات ذهبية لكل من سالم الغافري، محمد الظهوري، مايد عبيد، يوسف منير، وعلي أشرف، كما حققت الناشئة سلمى أشرف ميدالية ذهبية، وحققت زميلتها في فئة الشابات جنى خالد ميدالية برونزية.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران بالتهنئة لجميع لاعبي ولاعبات ألعاب القوى بالنادي، وأثنى على جهود مدرب الفريق الكابتن هادي محمد كريم.