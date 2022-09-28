الامارات | الجزيرة الحمراء يتحفظ على الأخطاء التحكيمية في مباراة العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفظ نادي الجزيرة الحمراء على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته مع العربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1-1، الأحد الماضي.

وقال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الحمراء حسن حمد الزعابي، في بيان صحافي: «نعرب عن تحفظنا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق الجزيرة الحمراء في مباراته أمام العربي، ومنها احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة العربي أثرت بشكل واضح في نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل».

وأضاف: «نتمنّى أن تقوم لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بتوجيه الحكم المواطن، والعمل على تدارك الأخطاء لحماية اللاعبين وحفاظاً على حقوق أنديتنا، وبما يسهم في دعم مسيرة كرة القدم وتقدمها»، مؤكداً أنه من أكثر المؤيدين لمنح الفرصة للحكام المواطنين.