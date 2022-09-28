الامارات | المؤتمر الرياضي الدولي وجوائز «دبي غلوب سوكر» 17 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي إقامة النسخة 17 من المؤتمر، والدورة الـ13 لجوائز «دبي غلوب سوكر» يوم 17 نوفمبر المقبل، وقبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وسيجتمع نجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار مع نخبة من المشاهير والضيوف في مدينة جميرا لمتابعة الحدث الذي سيتم بثه للمشاهدين في مختلف دول العالم.

وسيتضمن الحدث جلسة حول خطط اللعب، وكيفية تحقيق الانتصارات، بمشاركة مدربين عالميين يتم الإعلان عنهم لاحقاً، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي.

وأضاف البيان، أن «المؤتمر سيواصل دوره كمنصة عالمية في تطوير كرة القدم، وتسليط الضوء على تجارب أهم اللاعبين والمدربين وقادة الأندية في مختلف المجالات، من أجل التعرّف إلى التجارب العالمية الناجحة، وتكوين نموذج يناسب أندية الإمارات، ويشكل مصدر تحفيز وإلهام لجميع العاملين في مجال كرة القدم».

فيما تواصل جائزة دبي غلوب سوكر، منذ إطلاقها في عام 2010، تقديم فئات جديدة للجوائز التكريمية، ما يعكس تطور صناعة الرياضة وتنوع جاذبيتها العالمية، تماشياً مع هذا التقليد.

وستشهد دورة عام 2022 إضافة جائزة CNN Off The Pitch التي تكرّم إنجازات فردية أو نادياً رياضياً أو إحدى منظمات كرة القدم، التي تعكس أثراً إيجابياً على المجتمع الأوسع أو الثقافة أو العمل الخيري أو كنموذج يحتذى من الآخرين، وسُتمنح جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، والتي ستكرّم اللاعبين الشباب الذين سجّلوا نجاحات مميزة في الموسم الماضي بأدائهم المذهل.

كما ستُكرم جوائز دبي غلوب سوكر الرقمية أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي في كرة القدم، ويتم تقديم الجوائز من قبل 433، الشريك الرقمي لجوائز دبي غلوب سوكر هذا العام، إذ سيحصل عليها أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، وأفضل صانع محتوى كرة القدم على منصّة «تيك توك»، وأفضل صانع كرة قدم على منصّة «يوتيوب»، وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل صحافي متخصص في مجال كرة القدم.

1000 مدرب محترف يُشاركون في مؤتمر «ميفت برو»

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ميفت برو عن تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، الذي يقام خلال الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر المقبل في فندق جراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام، بحضور أكثر من 1000 مشارك، ويتحدث فيه 30 محاضراً من مختلف دول وقارات العالم، يقدمون 60 محاضرة متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، إن «استمرارية هذا الحدث تؤكد نجاحه وتميزه على جميع المستويات، ونجاحه في جذب مشاركين من داخل الدولة وخارجها، ومن مختلف التخصصات، بما يشكل إضافة لقطاع الرياضة، ونحن نؤكد أن الاهتمام بالصحة من خلال الرياضة ليس رفاهية زائدة، إنما هي حاجة ضرورية مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة واستمراريته فيها».

ويشمل المؤتمر إلقاء 60 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم.

قائمة جوائز «دبي غلوب سوكر»

1. أفضل رئيس رياضي.

2. أفضل لاعب لدى مشجّعي «تيك توك».

3. أفضل لاعب.

4. أفضل لاعبة.

5. جائزة مارادونا لأفضل هدّاف.

6. أفضل نادٍ رجالي.

7. أفضل نادي سيدات.

8. جائزة CNN Off The Pitch

9. جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ.

10. أفضل مدرّب.

11. أفضل مسيرة مدرّب.

12. أفضل مدير تنفيذي.

13. أفضل صفقة انتقال لاعب.

14. أفضل وكيل لاعبين.

15. أفضل مدير رياضي.

16. أفضل مسيرة لاعب.

17. أفضل لاعب كرة قدم في الرياضات الإلكترونية.

18. أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة «تيك توك».

19. أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة «يوتيوب».

20. أفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي.

21. أفضل صحافي متخصّص في كرة قدم.