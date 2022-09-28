الامارات | 10 أحداث رياضية عالمية تستضيفها دبي خلال 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي استعادة زخمها في استضافة الفعاليات الكبرى على مدار الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2022، بهدف جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وتستغل دبي ما تتمتع به من مقومات عدة لمنح الرياضيين والمُشجعين فرصة للجمع بين شغفهم الرياضي وقضاء وقت ممتع للاستجمام والترفيه، وخوض تجارب استثنائية في هذه المدينة الحائزة المركز الأول ضمن قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين عام 2022. وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أشهر 10 أحداث رياضية عالمية تستضيفها دبي في الفترة المقبلة.

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