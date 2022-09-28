مصر تسحق ليبيريا وتهز شباكها بـ 3 أهداف دون رد

الشارقة - اميمة ياسر - فاز منتخب مصر علي منتخب ليبيريا بثلاثة اهداف دون رد وديا في المباراك التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

واضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء

جاء تشكيل منتخب مصر كالاتي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر - احمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد- محمود حماده - امام عاشور

خط الهجوم : عمر مرموش - احمد حسن كوكا - محمود حسن تريزيجيه