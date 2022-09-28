شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام لـ لاعبى المنتخب: أسعدتم الجماهير وقدمتم رسالة طمأنة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، رسالة للاعبي المنتخب بعد الفوز على ليبيريا وانتهاء معسكر سبتمر، حيث ثمن رئيس الجبلاية مكاسب المعسكر الأول مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال علام للاعبين في بيان نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "كنتم على قدر المسئولية في المباراة الأولى والثانية، وأهنئكم بالمستوى الذي ظهرتم به"، وواصل علام: "أسعدتم الجماهير وقدمتم رسالة طمأنة للجميع قبل الارتباطات المقبلة".

وأكمل رئيس اتحاد الكرة: "أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على الالتزام وتوفير مناخ ملائم للاعبين طوال مدة المعسكر".

حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.