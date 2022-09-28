شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 27/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 27/ 9/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. مدرب فلامبو البوروندي: سنواجه الزمالك في تنزانيا.. ورفضنا إقامة المباراتين بالقاهرة، ونبيل دونجا يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.

مدرب فلامبو البوروندي: سنواجه الزمالك في تنزانيا.. ورفضنا إقامة المباراتين بالقاهرة

أكد مومزيلو ماديتش، المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض إقامة مباراة الزمالك في بوروندي بسبب عدم توافر الشروط على الملعب.

فيريرا يطلب تسجيلات لفلامبو البوروندى قبل لقاء دور الـ32 بدورى الأبطال

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز بعض المباريات المسجلة لفريق فلامبو البوروندي من أجل دراسته قبل مواجهته في دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

نبيل دونجا يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة

بدأ نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الجديد، مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة غضروف الركبة، وذلك بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية الجمعة الماضية، ونشر دونجا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة من قيامه ببعض التدريبات داخل الجيم.

خسارة الزمالك أمام الترجى فى نهائى البطولة العربية المؤهلة للمونديال

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب البطولة العربية للأندية المقامة بتونس بالهزيمة من الترجي التونسى بنتيجة 29/28 فى الوقت الإضافى، ليتأهل الأخير إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل .

الزمالك يواجه سموحة ودياً استعداداً لدورى السلة

يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك، اليوم، مع سموحة ودياً خلال المعسكر الذى يقيمه الفريق بالإسكندرية والذى انطلق أمس، الاثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الزمالك يقيم عزاء محمد رفاعى الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية