شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليبيريا: كنت أتمنى تواجد صلاح.. وتريزيجيه لاعب مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث توماس كوجو المدير الفنى لمنتخب ليبيريا عن هزيمة فريقه أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب الإسكندرية، موضحا أنه كان يتمنى تواجد محمد صلاح في المباراة.

وأكد توماس كوجو المدير الفنى لمنتخب ليبيريا فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تكتيك منتخب مصر كان جيدا جدًا، وكانت هناك رغبة أكبر فى الفوز لدى مصر منذ بداية المباراة".

وأوضح توماس أن تريزيجيه لفت نظري وكان لاعبًا جيدًا جدًا، ودفاع منتخب مصر على مدار المباراة صعب مهمة اللاعبين فى تسجيل هدف على الأقل.

حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.