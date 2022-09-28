شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخوض تدريباته على فترتين ‏غدًا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية»، ‏وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة ‏الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري ‏في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد أدى مرانه صباح أمس على ملعب النادي بمدينة نصر، فيما خاض مرانه ‏مساء اليوم على ملعب التتش والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش يوم بعد غد الخميس، فيما كان الفريق قد خاض لقاءين وديين حقق خلالهما الفوز على بتروجت 5-1 ‏وأسوان بهدفين مقابل هدف.‏

ويختتم الأهلي معسكره نهاية الأسبوع الجاري، حيث يخوض الفريق مرانه صباح الجمعة ‏على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏