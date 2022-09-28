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شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخوض تدريباته على فترتين غدًا..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية»، وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد أدى مرانه صباح أمس على ملعب النادي بمدينة نصر، فيما خاض مرانه مساء اليوم على ملعب التتش والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.
ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش يوم بعد غد الخميس، فيما كان الفريق قد خاض لقاءين وديين حقق خلالهما الفوز على بتروجت 5-1 وأسوان بهدفين مقابل هدف.
ويختتم الأهلي معسكره نهاية الأسبوع الجاري، حيث يخوض الفريق مرانه صباح الجمعة على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.
سافيو
محمد شريف
مران الأهلى
أكرم توفيق