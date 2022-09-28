الزمالك والترجي .. نهائى حسمه هدف قاتل

القاهرة - سامية سيد - مباراة الزمالك والترجي فى نهائى البطولة العربية للأندية لكرة اليد، شهدت قوة وندية قوية بين الفريقين، قبل أن يحسم الفريق التونسى اللقب بهدف قاتل فى الثانية الأخيرة من الوقت الإضافى وينتهى اللقاء بفوز الترجي بنتيجة 29/28.

خسارة الزمالك حرمته من المشاركة كأس العالم للأندية المقبل "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية أكتوبر المقبل، حيث ضمن الفريق التونسى التأهل لمونديال أندية اليد.

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 10/10، حيث انتهى الوقت الأصلى أيضا بالتعادل 25/25 قبل اللجوء للوقت الإضافي الذى شهد فوز الترجي.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الإثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.