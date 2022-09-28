شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك أمام الترجي فى نهائى البطولة العربية المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب البطولة العربية للأندية المقامة بتونس بالهزيمة من الترجي التونسى بنتيجة 29/28 فى الوقت الإضافى، ليتأهل الأخير إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل .

وانتهى الشوط الأول بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 10/10 ، حيث انتهى الوقت الأصلى أيضا بالتعادل 25/25 قبل اللجوء للوقت الإضافي الذى شهد فوز الترجي.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الإثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.