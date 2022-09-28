شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يعود للتسجيل بقميص المنتخب بعد 13 مواجهة دون تهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، في تسجيل ثان أهدافه بقميص المنتخب الوطني في ودية ليبيريا التي انتهت بثلاثة دون رد، وهذا هو هدف مرموش الأول بعد 13 مباراة غاب فيها عن التهديف.

وعاد مرموش للتسجيل مع المنتخب موقعا على هدفه الثاني في مباراته الخامسة عشر، حيث سجل أول أهدافه في أول لقاء دولي يظهر فيه وكانت مباراة ليبيا التي جمعت المنتخبين في أكتوبر من العام الماضي.

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.