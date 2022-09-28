شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: دور الرجل الثانى "مرفوض" ..و الدورى المصرى أسعار لاعبيه أكبر من مستواهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيوب ، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الدوري المصري شهد طفرة كبيرة في أسعار اللاعبين ولكن هذه الارقام أكبر كثيرا من مستوى الأداء الذى نشاهده .

وأضاف أيوب في تصريحات صحفية: : "عملت لأكثر من 5 أو 6 سنوات كمدرب عام مع الأهلي موضحاً أن الأهلي غني بأبناءه وبالتالي لن يستطيع العودة لمنصب المدرب العام بعد توليه دور المدير الفني، موضحا أنه اكتسب خبرات كثيرة بعدما عاون العديد من المدربين الكبار سواء الكابتن حسام البدري او المدربين الأجانب ذو الاسماء اللامعة .

ووجه أيوب الشكر للواء عماد يماني رئيس مجلس إدارة نادي حرس الحدود لمنحه هذه الفرصة بتولي قيادة الفريق بعد غياب عن الدوري المصري ورغم حجم واعباء مشغولاته الا انه كما انه دائم الدعم والتواصل لخدمة الفريق.

وأتم تصريحاته: "قرار تولي منصب المدير الفني تأخر بعض الشئ ولكن أتمنى التوفيق وأمامنا أهداف مع حرس الحدود لتقديم مستويات جيدة والبقاء في الدوري المصري خلال الموسم المقبل".