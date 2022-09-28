شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يكسر صيام 7 سنوات عن التهديف مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر أحمد حسن كوكا، مهام المنتخب الوطني، صيام 7 سنوات كاملة عن التهديف مع منتخب مصر حينما وقع على هدفه أمام ليبيريا في اللقاء الذي جمع المنتخبين وانتهى بفوز مصر بثلاثية دون رد.

وكان آخر مرة ظهر فيها كوكا ووقع على أهداف المنتخب في مباراة تشاد يوم 17 نوفمبر 2015 ووقتها فاز الفراعنة برباعية دون رد وسجل فيهم كوكا هدفين.

ويعتبر هدف كوكا أمام ليبيريا هو السادس في تاريخ اللاعب مع منتخب مصر، حيث سجل من قبل أمام كلا من أوغندا هدف وزامبيا هدفين وتشاد هدفين.

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.