شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: معسكر المنتخب كله مكاسب وتمنيت استمراره أسبوعا آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بمعسكر الإعداد الذى أقيم من يوم 13 الماضى وانتهى اليوم، وخاض خلاله مواجهتين وديتين أمام النيجر وليبيريا، مؤكدًا أن المعسكر حقق نجاحات عديدة.

وأضاف فيتوريا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب مباراة ليبيريا: "التجربتان الوديتان حققتا الأهداف المرجو منهما، كما أن المعسكر كان رائعًا وتمنيت مده أسبوعًا آخر، لأننى حاولت بناء الفريق وفقًا لطريقة لعبى لكن الوقت كان ضيقا بعض الشىء".

وتابع مدرب المنتخب: "اللاعبون قدموا مستوى رائعا جدا، وتصرفاتهم عالية والتزامهم كان رائعا، وقدرنا بتمرينات بسيطة نطور أشياء كنا متوقعين تأخذ وقتا طويلا، وعلى سبيل المثال كان هناك تقصيرا فى تسجيل الأهداف من الضربات الركنية وهو ما نجحنا فى تطويره بشكل سريع".

وأضاف فيتوريا: "أنا كمدرب عمرى ماهكون مستريح 100% لأن عملى إنى أحسن وأطور مستوى اللاعبين بشكل دائم، واللاعبون سيعودون لأنديتهم سعداء، وأتمنى أن يقدموا نفس الأداء والمستوى مع أنديتهم".

وحقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.